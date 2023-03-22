МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ исключил банк "Хоум кредит" из своего реестра организаций, признанных значимыми для рынка платежей, оставив там 22 участника, следует из материалов регулятора. ЦБ отметил рост чистой прибыли российских банков

В текущий такой реестр входят, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", "Почта банк", Совкомбанк.

Кроме того, в списке числятся "Уральский банк реконструкции и развития", "Азиатско-Тихоокеанский банк", "ФК Открытие", "Центр-инвест", "Киви банк", МТС-банк, банк "Русский стандарт", Генбанк, а также "Ак Барс банк", "Тинькофф банк", РНКО "Платежный центр", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РНКБ и Россельхозбанк.