МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС). Экс-банкир раскрыл, о чем врет глава ФРС

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

"Банковская система США надежна и устойчива. Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию", — говорится в релизе.

Масштабы последствий ситуации неясны, добавляет регулятор.