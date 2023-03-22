ФРС дала оценку устойчивости банковской системы страны
В ФРС заявили, что события с банками могут оказать давление на экономическую активность
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банковская система США надежна и устойчива, однако последние события могут оказать давление на экономическую активность, сообщается в пресс-релизе Федеральной резервной системы (ФРС).
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
"Банковская система США надежна и устойчива. Последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию", — говорится в релизе.
Масштабы последствий ситуации неясны, добавляет регулятор.
https://1prime.ru/banks/20230322/840164790.html
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