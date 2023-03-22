ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами “хуже быть не может”. Маск стал "головной болью" Байдена, пишет Bloomberg

Соответствующий комментарий бизнесмен опубликовал в социальной сети Twitter.

“Хуже быть не может!”, — написал Маск в ответ на заявление ФРС о том, что банковская система безопасна.

Ранее в среду в ФРС сообщили, что банковская система США надежна и устойчива. Позднее председатель регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.