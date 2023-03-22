Илон Маск заявил, что состояние банковской системы США "хуже быть не может"
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ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора США словами “хуже быть не может”.
Соответствующий комментарий бизнесмен опубликовал в социальной сети Twitter.
“Хуже быть не может!”, — написал Маск в ответ на заявление ФРС о том, что банковская система безопасна.
Ранее в среду в ФРС сообщили, что банковская система США надежна и устойчива. Позднее председатель регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://1prime.ru/banks/20230322/840165516.html
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