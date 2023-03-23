МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские физлица седьмой год подряд все реже пользуются картами для снятия наличных, по итогам 2022 года число операций по картам по получению наличных денег снизилось до 2,132 миллиарда единиц, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. В России третий год подряд сокращается количество банкоматов

Этот показатель снижается с 2016 года включительно: тогда россияне провели 3,433 миллиарда операций по снятию наличных с карт. Активнее всего в 2022 году физлица снимали наличные в третьем квартале. Так, в первом квартале 2022 года было совершено 497,4 миллиона таких операций, во втором квартале — 541,8 миллиона операций, в третьем — 551,8 миллиона и в четвертом — 540,6 миллиона операций.

По итогам 2021 года число операций по снятию наличных составляло 2,314 миллиарда единиц.

В то же время объемы снимаемых наличных растут: в 2022 году "физики" сняли с карт 29,597 триллиона рублей, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 25,932 триллиона рублей.

По данным регулятора, количество выпущенных российскими банками карт для клиентов-физлиц по состоянию на начало текущего года достигло 389,7 миллиона штук. В активном использовании находилось 65% из них (252,7 миллиона штук). За год этот показатель вырос на 18,4%.