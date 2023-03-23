МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские банки выглядят устойчивее, чем западные, столкнувшиеся с кризисом, заявил в статье для Forbes колумнист Кеннет Рапоза. Число кибератак на российские банки выросло почти на треть

Он отметил, что, в отличие от Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии, российские банки не столкнулись с кризисом, и добавил, что "рубль укрепился, а в банки (России — прим. ред.) не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги".

Причину устойчивости российской банковской системы колумнист объяснил длительной работой Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. По его словам, российский Центробанк заранее устранил "слабые звенья" в банковской сфере, чем укрепил финансовое положение Российской Федерации.