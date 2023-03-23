В США признали, что российская банковская система превзошла западную
Forbes: российские банки оказалась устойчивее к кризисным ситуациям, чем западные
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские банки выглядят устойчивее, чем западные, столкнувшиеся с кризисом, заявил в статье для Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Он отметил, что, в отличие от Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии, российские банки не столкнулись с кризисом, и добавил, что "рубль укрепился, а в банки (России — прим. ред.) не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги".
Причину устойчивости российской банковской системы колумнист объяснил длительной работой Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. По его словам, российский Центробанк заранее устранил "слабые звенья" в банковской сфере, чем укрепил финансовое положение Российской Федерации.
https://1prime.ru/banks/20230323/840166943.html
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