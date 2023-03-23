МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Количество платежных карт у жителей четырех новых регионов России на конец 2022 года составляло почти 306,7 тысячи, следует из проанализированных РИА Новости данных ЦБ РФ. В России третий год подряд сокращается количество банкоматов

Больше всего карт насчитывается в Донецкой и Луганской народных республиках – 121,9 тысячи и 100,5 тысячи соответственно. В Запорожской области число карт составляло 59,1 тысячи, в Херсонской – 25,2 тысячи.

Всего по этим картам жители новых регионов в 2022 году совершили 1,7 миллиона операций, в том числе и за рубежом, на 12,8 миллиарда рублей, следует из данных регулятора.

В целом по России у граждан на руках – 389,7 миллиона карт.