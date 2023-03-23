Нацбанк Швейцарии повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,5 процента
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ЦЮРИХ, 23 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Швейцарии (НБШ) в четверг объявил о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов — до 1,5%.
"НБШ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику и повышает учетную ставку НБШ на 0,5 процентного пункта, до 1,5%. Тем самым он противодействует возобновлению роста инфляционного давления", — говорится в заявлении национального регулятора.
Центробанк Швейцарии также не исключает, что для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе потребуется дополнительное повышение учетной ставки. Кроме того, для обеспечения надлежащих монетарных условий НБШ также готов при необходимости активно действовать на валютном рынке.
Изменение ставки вступает в силу с пятницы, 24 марта.
Сообщается, что инфляция выросла с начала года и составила 3,4% в феврале. Последний рост уровня инфляции в основном связан с повышением цен на электроэнергию, туристические услуги и продукты питания, говорится в заявлении швейцарского ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20230323/840172335.html
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