ЦЮРИХ, 23 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Швейцарии (НБШ) в четверг объявил о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов — до 1,5%. Власти Швейцарии приказали Credit Suisse приостановить выплату бонусов

"НБШ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику и повышает учетную ставку НБШ на 0,5 процентного пункта, до 1,5%. Тем самым он противодействует возобновлению роста инфляционного давления", — говорится в заявлении национального регулятора.

Центробанк Швейцарии также не исключает, что для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе потребуется дополнительное повышение учетной ставки. Кроме того, для обеспечения надлежащих монетарных условий НБШ также готов при необходимости активно действовать на валютном рынке.

Изменение ставки вступает в силу с пятницы, 24 марта.

Сообщается, что инфляция выросла с начала года и составила 3,4% в феврале. Последний рост уровня инфляции в основном связан с повышением цен на электроэнергию, туристические услуги и продукты питания, говорится в заявлении швейцарского ЦБ.