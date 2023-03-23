БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил всех греческих вкладчиков в том, что их вклады защищены, несмотря на "глобальный финансовый шторм". Такое заявление Мицотакис сделал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Захарова назвала планы США по госдолгу анекдотом

По его словам, основной темой Европейского совета в марте будут вопросы, касающиеся конкурентоспособности европейской экономики.

"Безусловно, Европа сталкивается с рядом серьезных экономических проблем", — сказал Мицотакис.

По его словам, это не только "импортированная дороговизна" в результате конфликта на Украине, но и проблемы, связанные с повышением процентных ставок Европейским центральным банком с целью сдержать инфляцию.

"Мы знаем, что это повышение процентных ставок также оказывает давление на греческих заемщиков, поскольку вынуждает их выделять большую часть своего располагаемого дохода на свои кредитные услуги", — сказал премьер, добавив, что за последние годы банки стали сильными.

"И перед лицом глобального финансового шторма, разразившегося в последние недели, я хочу еще раз заверить всех греческих вкладчиков в том, что греческая банковская система сильна и что их вклады защищены", — сказал Мицотакис.

По его словам, после того как Греция получит "желанный инвестиционный рейтинг", стоимость заимствования для греческих предприятий, домохозяйств и для государства снизится, и в результате страна не будет так сильно зависима от любого повышения процентных ставок, установленных Европейским центральным банком.

Мицотакис также заявил, что лучшие дни греческой экономики еще впереди.