МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. МТС-банк совместно с "Душанбе Сити Банком" запустил сервис, который позволит россиянам совершать денежные переводы и платежи в Таджикистане с карт российских банков, сообщает пресс-служба МТС-банка. МТС сообщила о намерении инвестировать в стартапы

"ПАО "МТС-Банк" объявляет о реализации платежного сервиса совместно с ЗАО "Душанбе Сити Банк" в Таджикистане. Пользователям из России теперь доступны денежные переводы и платежи в Таджикистане с карт российских банков", — говорится в релизе.

Переводы и платежи в Таджикистан осуществляются через DC Next — мобильное приложение "Душанбе Сити Банка". В приложении привязывается карта любого российского банка, и после авторизации можно осуществлять переводы. При этом быть клиентом МТС-банка не обязательно.

Российский банк "предоставляет фактическую техническую инфраструктуру для реализации сервиса", пояснили РИА Новости в пресс-службе МТС-банка.

При переводе средства с карты списываются в рублях, а зачисляются получателю в нацвалюте. "Комиссия за осуществление переводов МТС-банком не взимается. Лимиты для переводов: минимальная сумма разового перевода составляет 1 рубль, максимальная сумма разового перевода — 100 000 рублей, ежемесячный лимит — 400 000 рублей", — сообщает российский банк.

При этом в пресс-службе добавили, что с карты можно будет как перевести средства, так и оплатить необходимую услугу (например, телефон или интернет) в дистанционном режиме. "В физических магазинах расплачиваться пока нельзя", — уточнил представитель МТС-банка.