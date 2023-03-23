МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банковский кризис заразителен, предупредил обозреватель Yeni Şafak Эрдал Танас Карагель. СМИ: США испугались последствий отрицания плана Китая по Украине

Он напомнил о том, как в 2008 году банкротство финансовых учреждений и банков в США перекинулось и на многие другие страны, в том числе и европейские. В итоге экономики многих стран фактически оказались на грани краха.

Недавний "банкопад" в Соединенных Штатах потряс всю мировую финансовую систему, и сейчас все инвесторы пристально наблюдают за тем, что же будет дальше. Конечно, своевременное вмешательство регулирующих органов и решения, защищающие интересы вкладчиков, на данный момент, помогли обеспечить доверие населения к банковской системе, которое является основой банковской отрасли.

"С другой стороны, из-за большой взаимозависимости и сложных коммерческих и финансовых отношений между банками банковский кризис может иметь заразный эффект, потенциально затрагивая и другие финансовые учреждения. В этой связи слияние банков, столкнувшихся с кризисом, рассматривается как один из важнейших шагов в направлении минимизации последствий кризиса", — объяснил Карагель.

Например, слияние UBS и Credit Suisse снизило опасения по поводу того, что кризис распространится на другие финансовые организации, хотя это слияние, несомненно, также приведет к увеличению расходов в банковской системе, поскольку ресурсы направляются на спасение банков. Однако такие меры имеют критически важное значение с точки зрения минимизации негативного влияния кризиса на всю систему и уменьшения уязвимости мировой экономики.

В свою очередь, спекулятивное поведение инвесторов и компаний, изменения в инвестиционных фондах и снятие средств вкладчиками из-за неуверенности в безопасности могут еще более усугубить банковский кризис из-за стадного поведения на финансовых рынках, предупредил журналист.

Учитывая высокую степень взаимосвязанности мировой экономики, необходимо работать над тем, чтобы банковская система могла выдержать все потрясения во избежание неблагоприятного воздействия происходящих и потенциальных банковских кризисов, подытожил Карагель.