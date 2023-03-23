МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк России намерен предложить ряд мер по адекватной защите инвесторов, покупающих цифровые финансовые активы, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин на конференции кредитно-рейтингового агентства АКРА. В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле

"Не будем забывать про защиту инвесторов. Тема очень важная. Мы всегда говорили, что не должно быть какого-то радикального регуляторного арбитража между традиционным рынком и рынком ЦФА. Здесь тоже мы предложим ряд мер по минимальной защите инвестора. Ну, не по минимальной, по адекватной защите инвестора в цифровые финансовые активы", — сказал Пронин.

Также он отметил, что в ближайшее время по итогам публикации доклада ЦБ о ЦФА будет опубликована дорожная карта мероприятий.

"У нас достаточно большой "заказ" от рынка, чтобы развивать регулирование. В конце года в прошлом году мы опубликовали доклад консультативный с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. По итогам обратной связи в ближайшее время мы опубликуем некую дорожную карту", — добавил Пронин.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.