МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству вместе с ДОМ.РФ при участии Банка России и Агентства по страхованию вкладов проработать вопрос включения в ипотеку на новостройки затрат на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства, сообщает сайт Кремля. Голикова оценила влияние "Семейной ипотеки" на демографию

В тексте поручения, в частности, говорится: "Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства".

Поручение, как указывается на сайте, должно быть исполнено до 1 июня 2023 года.