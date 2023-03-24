Путин предложил новый механизм ипотеки на новостройки
Путин поручил включить в ипотеку на новостройки затраты на окна, двери и встроенную мебель
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству вместе с ДОМ.РФ при участии Банка России и Агентства по страхованию вкладов проработать вопрос включения в ипотеку на новостройки затрат на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства, сообщает сайт Кремля.
В тексте поручения, в частности, говорится: "Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства".
Поручение, как указывается на сайте, должно быть исполнено до 1 июня 2023 года.
https://1prime.ru/banks/20230324/840182145.html
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