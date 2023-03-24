США проверят, не помогают ли швейцарские банки россиянам, пишет Bloomberg
Bloomberg: США проверят, не помогают ли Credit Suisse и UBS россиянам обходить санкции
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минюст США проверит, не помогают ли швейцарские банки Credit Suisse и UBS россиянам в уклонении от санкций Запада, передает агентство Bloomberg.
Сообщается, что еще до покупки банка Credit Suisse его конкурентом UBS, обоим банкам были разосланы судебные повестки.
Как пишет Bloomberg, Минюст США намерен выявить банковских служащих, работавших с клиентами, которые находятся под санкциями. Вместе с тем американцы проанализируют, как указанные клиенты проверялись в последние годы, и сами проверят, не являются ли банковские сотрудники нарушителями закона.
https://1prime.ru/banks/20230324/840182795.html
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