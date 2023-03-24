МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минюст США проверит, не помогают ли швейцарские банки Credit Suisse и UBS россиянам в уклонении от санкций Запада, передает агентство Bloomberg. Глава Еврокомиссии раскрыла содержание 11-го пакета антироссийских санкций

Сообщается, что еще до покупки банка Credit Suisse его конкурентом UBS, обоим банкам были разосланы судебные повестки.

Как пишет Bloomberg, Минюст США намерен выявить банковских служащих, работавших с клиентами, которые находятся под санкциями. Вместе с тем американцы проанализируют, как указанные клиенты проверялись в последние годы, и сами проверят, не являются ли банковские сотрудники нарушителями закона.