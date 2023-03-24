МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки", сообщили РИА Новости в RBI. Стало известно, какие купюры перестанут выдавать россиянам с 1 апреля

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России.

"RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия", вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается", — добавили в банке.