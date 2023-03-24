МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после сообщений в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки", сообщили РИА Новости в RBI.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в России.
"RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия", вплоть до тщательно продуманного выхода из банка. Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается", — добавили в банке.
https://1prime.ru/banks/20230324/840186067.html
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