БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо не видит причин для беспокойства за бельгийский банковский сектор, считая его надежно защищенным, заявил он перед вторым днем заседания европейского саммита в Брюсселе, который будет посвящен вопросу инфляции. США проверят, не помогают ли швейцарские банки россиянам, пишет Bloomberg

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Волатильность затронула и европейский банковский сектор. В кризисной ситуации оказался и такой швейцарский гигант, как Credit Suisse. Стоимость его акций на бирже обвалилась за один день на четверть. В результате было объявлено, что Credit Suisse будет поглощен крупнейшим швейцарским банком UBS.

"В настоящее время я не вижу причин беспокоиться. Конечно, несколько месяцев назад никто не беспокоился и за банк Silicon Valley Bank, и за Credit Suisse… Но последняя оценка показывает, что безопасность, объем ликвидности, капитала находятся на достаточном уровне", — сказал бельгийский премьер.

По его словам, примерно такую же оценку состояния национального банковского сектора сейчас дают и остальные европейские лидеры.

"Но мы следим за ситуацией, поскольку никто не знает, что может произойти, поэтому мы стараемся максимально быть готовыми", — подчеркнул де Кроо.