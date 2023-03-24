ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — ПРАЙМ. Банк "Приморье", подпавший под санкции США, возобновляет переводы в Таиланд по системе SWIFT, в том числе в долларах, говорится в сообщении банка. Банк Англии призвал компании учитывать прогнозы инфляции

"Банк "Приморье" возобновляет SWIFT-переводы в Таиланд в долларах и батах", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что переводы осуществляются в адрес Krung Thai Bank.

Минфин США ввел санкции в отношении некоторых российских банков. С рядом этих учреждений, в том числе банком "Приморье", США разрешили операции до 25 мая. Банк предупреждал, что операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы, и информировал, что максимально уменьшил ограничения на снятие наличных с Union Paу. Также "Приморье" временно приостановил приём переводов по SWIFT по всем направлениям.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.