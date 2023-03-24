МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мобильное приложение "Тинькофф банк" работает со сбоями: совершить перевод в мобильном приложении банка не получается — появляется сообщение об ошибке, убедился корреспондент РИА Новости. "Тинькофф банк" остановил валютные переводы в Сербию, Монголию и Боснию

При попытке совершить с помощью этого приложения перевод с карты "Тинькофф банка" перевод не совершается, а приложение выдает ошибку. "Что-то пошло не так. Попробуйте позже", — говорится в уведомлении.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.