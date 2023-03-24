МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Спасение Credit Suisse от банкротства путем присоединения к группе UBS не уменьшило риски в банковской системе Европы, заявил РБК экс-глава группы "Открытие" и бывший министр финансов России Михаил Задорнов. В Турции объяснили, почему банковский кризис — это зараза

Он допустил возникновение финансовых проблем у крупных банков других европейских стран, а также консолидацию сектора в США, где это сделать проще, чем в Европе.

Задорнов объяснил, что Credit Suisse был самым слабым европейским банком, однако в регионе есть и другие. Например, итальянский Monte dei Paschi di Siena, а также Commerzbank.

"Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом", — сказал экономист.

По мнению Задорного, кризис доверия вкладчиков и инвесторов может вызвать проблемы с ликвидностью в первую очередь у тех игроков, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты или же имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.