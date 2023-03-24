МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Приложения "Тинькофф" работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Тинькофф банк" остановил валютные переводы в Сербию, Монголию и Боснию

Ранее в пятницу мобильное приложение "Тинькофф банка" работало со сбоями: не удавалось совершить перевод в мобильном приложении и появлялась ошибка, убедился корреспондент РИА Новости.

"Все приложения работают в штатном режиме", — ответили на запрос в пресс-службе банка.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.