МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Банкам в России требуется до 30 дней для расследования незаконных переводов с карт россиян, иногда требуется больше времени, при этом не всегда кредитная организация может вернуть похищенные средства, говорится в материалах банка "Открытие". Мошенники стали чаще использовать схемы с оформлением кредитов

"Расследование незаконных переводов занимает до 30 дней, но иногда может потребоваться больше времени. Когда служба безопасности разберется в ситуации, вам позвонят или напишут СМС", — сказано в Telegram-канале кредитной организации.

Там добавили, что банк не всегда может вернуть украденные деньги. "Если клиент сам сообщил мошенникам CVV-код, пароль или код подтверждения из смс, операция считается добровольной. В таких случаях нужно писать заявление в полицию", — говорится в сообщении.

В банке напомнили, что у мошенников — десятки способов выудить данные карточки и украсть деньги и почти все они связаны с потерей бдительности владельца карты. Если клиент карты столкнулся с хищением средств с его карты, в "Открытии" рекомендуют как можно скорее заблокировать карту, это помешает мошенникам украсть еще больше.

Затем нужно сообщить о хищении банку. По закону, это нужно сделать не позднее следующего дня после того, как банк прислал смс о незаконном списании или отобразил операцию в истории. Иначе риск вернуть украденное снижается, пояснили в "Открытии". "Если вы заблокировали карту по телефону или в офисе, банк уже в курсе кражи. При блокировке в приложении или интернет-банке позвоните по номеру горячей линии или обратитесь в отделение", — отметили в кредитной организации.

Для того, чтобы сообщить банку о хищении, необязательно идти в офис банка: заявление примут по телефону, а подтверждающие документы можно отправить по электронной почте — достаточно сканов или фотографий. "Из документов понадобятся выписка со счета, реквизиты карты, данные об операции, которую оспариваете. Возможно, оператор запросит что-то еще. Если документов нет на руках, их можно собрать и отправить позже — заявку все равно примут и рассмотрят", — заключили в банке.