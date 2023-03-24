МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Реакция американских регуляторов на недавние потрясения в банковском секторе была достаточно сильной и быстрой, чтобы ограничить ущерб, что позволило Федеральной резервной системе продолжать проводить политику процентных ставок, сохраняя в центре внимания задачу борьбы против инфляции, сказал в пятницу президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Голубиный помет ФРС США озадачил инвесторов

Новая программа кредитования банков ФРС и другие меры были утверждены "быстрым и надлежащим" образом, говорится в тексте, подготовленном к выступлению Булларда в компании Greater St. Louis Inc.

"Продолжение надлежащей макропруденциальной политики может купировать финансовый стресс, тогда как надлежащая денежно-кредитная политика может продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию", — отмечает Буллард.

В тексе не говорится, повлияли ли потрясения в финансовом секторе на мнение Булларда в отношении пикового уровня процентных ставок или необходимости продолжать их повышения на каждом заседании ФРС, чтобы убедиться в том, что инфляция замедляется.

На протяжении всего текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС Буллард был сторонником ускоренных повышений ставок, позволяющих как можно быстрее вывести их на надлежаще "ограничительный" уровень.