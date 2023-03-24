БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что на австрийский Raiffeisen Bank International нужно наложить санкции со стороны Евросоюза, в случае если он продолжит свою деятельность в России. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

"Я считаю, что уже в не очень отдаленном будущем должна быть установлена конкретная дата, когда те компании, которые развивают бизнес в России, такие как Raiffeisen International Bank, должны будут остановить свою деятельность в России. В противном случае к ним должны быть применены санкции или какие-то иные меры", — сказал он журналистам по итогам заседания Совета ЕС..

Моравецкий также отметил, что деятельность банка идет на пользу российскому бюджету.

"Raiffeisen по-прежнему занимается бизнесом в России, зарабатывает там деньги и делает взносы в российский бюджет", — заявил политик.

Ранее в пятницу Raiffeisen Bank International (RBI) после информации в СМИ о требованиях Европейского центробанка покинуть РФ сообщил РИА Новости о том, что продолжает изучать различные варианты будущего своей "дочки".