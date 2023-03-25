ПЕКИН, 25 мар — ПРАЙМ. Банкротство Silicon Valley Bank несет в себе серьезный системный риск, который повлияет на финансовую систему США и на весь мир, заявил на открытии Китайского форума развития в Пекине заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь. Байден не увидел признаков готовящегося "взрыва" в банковском секторе США

"Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском. Пусть сам по себе этот банк не является системно значимым, и сам по себе крах этого банка не представляет собой систематического риска, но природа этого краха таковым является", — сказал он.

Чжу Минь полагает, что причина, которая привела банк к банкротству, довольно проста — неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, неэффективное управление в вопросе управления рисками.

"Однако, что важнее, так это то, на фоне чего это происходит. А именно, мы пережили самый продолжительный за 15 лет период смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования. Мы переживаем самый стремительный рост процентных ставок в истории — на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев. Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия", — сказал он.

По словам эксперта, системный риск, с которым связано банкротство банка, окажет серьезное влияние на финансовую систему США и на весь мир. В ФРС США отметили важность быстрой реакции на стресс в банковском секторе

Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate,

Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.