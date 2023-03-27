В России предложили обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В России просят обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента, пишут "Известия".
Соответствующее обращение направила в Центробанк "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ).
Как отмечается в письме, в России растут онлайн-продажи товаров и услуг, однако из-за этого увеличивается число операций по запросам мошенников и просто не вполне порядочных предпринимателей, не исключая крупнейшие интернет-площадки и популярные медиасервисы.
При этом, как указывается, особую роль здесь играют подписки, которые предполагают продление платежей, однако отписаться от них не всегда возможно.
"Не сумев отменить платную подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Но там вместо аннулирования последующих требований недобросовестного получателя клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают неоправданные сложности и зачастую дополнительные расходы — продолжение списаний", — говорится в обращении.
ОПИ просит дополнить требования к банкам, прямо закрепляя норму о том, что они не вправе отказывать плательщику в отзыве акцепта на списания и не должны осуществлять перевод денежных средств по требованию получателя.
https://1prime.ru/banks/20230327/840200885.html