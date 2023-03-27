МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ в текущем году планирует выйти в правительство с инициативой ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих, пишет РБК со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности Минфина в 2022 году и задачах на 2023 год. Путин предложил новый механизм ипотеки на новостройки

Министерство планирует подготовить и представить в правительство "предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", пишет издание со ссылкой на доклад. Совершенствование системы госгарантий на федеральной государственной гражданской службе направлено на мотивацию чиновников к "долгосрочному эффективному труду", говорится в сообщении.

Федеральный чиновник, подтвердивший планы министерства, пояснил изданию, что речь идет о механизме льготной ипотеки. По его словам, это будет субсидирование процентной ставки, а не выдача единовременных субсидий, предусмотренных действующими программами обеспечения госслужащих жильем.

По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных госорганах по всей стране работали 391 тысяча человек. В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, а на региональном уровне — около 60 тысяч, отмечается в сообщении.

Издание напоминает, что в открытой части федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем федеральных гражданских госслужащих в 2023–2025 годах предусмотрено по 2,84 миллиарда рублей ежегодно. Такая же сумма была выделена в 2021 году.