МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации с 1 апреля 2024 года обязаны будут раскрывать информацию об онлайн-ресурсах, используемых ими для предоставления займов, следует из указания Банка России. В Госдуму внесли законопроект об автоинформировании о кредите

"Дополнить пунктами… следующего содержания:… ссылки на страницы сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемых микрофинансовой организацией для осуществления деятельности по предоставлению займов и (или) деятельности по привлечению денежных средств физических лиц (при наличии)", — говорится в указании ЦБ. В нем приводятся дополнения к перечню информации, которую должны раскрывать микрофинансовые организации.

Кроме того, МФО должны будут публиковать информацию о товарных знаках, которые они используют для своей деятельности, включая номера госрегистрации таких товарных знаков, их изображения и сведения о правообладателях. Раскрываться должны будут и сведения о коммерческих обозначениях, используемых МФО в своей деятельности, говорится в документе.

Указание вступает в силу с 1 апреля 2024 года, уточнили в регуляторе.