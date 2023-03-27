МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации с 1 апреля 2024 года обязаны будут раскрывать информацию об онлайн-ресурсах, используемых ими для предоставления займов, следует из указания Банка России.
"Дополнить пунктами… следующего содержания:… ссылки на страницы сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемых микрофинансовой организацией для осуществления деятельности по предоставлению займов и (или) деятельности по привлечению денежных средств физических лиц (при наличии)", — говорится в указании ЦБ. В нем приводятся дополнения к перечню информации, которую должны раскрывать микрофинансовые организации.
Кроме того, МФО должны будут публиковать информацию о товарных знаках, которые они используют для своей деятельности, включая номера госрегистрации таких товарных знаков, их изображения и сведения о правообладателях. Раскрываться должны будут и сведения о коммерческих обозначениях, используемых МФО в своей деятельности, говорится в документе.
Указание вступает в силу с 1 апреля 2024 года, уточнили в регуляторе.
https://1prime.ru/banks/20230327/840204082.html
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