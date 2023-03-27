МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность переводов в долларах для частных клиентов, а также повысит минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки, следует из телеграм-канала кредитной организации. В России предложили обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы

"С 3 апреля 2023 года меняются условия валютных переводов для частных клиентов… Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода будет составлять 20 000 долларов США. Переводы в EUR по-прежнему доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов: с 3 апреля минимальная сумма перевода составит 20 000 евро", — говорится в сообщении.

"Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах", — поясняет Райффайзенбанк.

В других валютах минимальные суммы переводов остались прежними: 10 000 фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 000 юаней и 1 миллион иен. Ограничений на входящие переводы в иностранной валюте нет.

Комиссия по всем валютным переводам будет фиксированной — 300 долларов/евро или эквивалент для других валют.