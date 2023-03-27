МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям обеспечить возможность для клиентов отказываться от платных подписок на сторонние сервисы прямо в банковском приложении, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Центробанк обязал микрофинансовые организации давать ссылки на сайты

Ранее в понедельник газета "Известия" написала, что организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила в Центробанк обращение с просьбой обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента.

"Мы рекомендуем банкам обеспечить потребителю возможность в мобильном приложении отказаться от любых периодических платежей. Это позволит исключить злоупотребления сервисов, работающих с использованием абонентских договоров и списывающих в безакцептном порядке плату за фактически неиспользуемые услуги", — прокомментировал регулятор.

Банк России считает, что выполнение этих рекомендаций также расширит возможности граждан по управлению своими расходами.

Подписка на какой-либо сервис представляет собой услугу (абонентский договор), на которую распространяются положения Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей, пояснили в ЦБ. Это, в частности, означает, что потребитель имеет право на отказ от услуги в одностороннем порядке.

"Вместе с тем возможны недобросовестные действия компаний, которые предоставляют сервис подписки, например, усложнение процедуры отказа от подписки и/или ее подключение без явного волеизъявления потребителя. В таких ситуациях некоторые кредитные организации для обеспечения защиты прав и интересов своих клиентов уже сами предлагают услугу, позволяющую заблокировать периодические платежи (в том числе по оплате подписок) без обращения к компании, предоставляющей сервис", — обратили внимание в ЦБ.