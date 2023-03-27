МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Саудовский национальный банк (Saudi National bank — SNB) принял решение назначить нового главу правления совета директоров и главного исполнительного директора, говорится в сообщении банка на его сайте. Куда незаметно утекли мировые капиталы и где они всплывут

Перестановки в крупнейшем саудовском банке случились после банкротства известного швейцарского банка Credit Suisse, акции которого Saudi National Bank купил всего полгода назад за полтора миллиарда долларов.

"В связи с решением совета директоров от 26 марта 2023 года относительно изменений на уровне совета директоров, а также управляющего директора и главного исполнительного директора после получения согласия центрального банка Саудовской Аравии совет решил следующее: назначить Саида Мухаммеда аль-Гамди председателем правления совета директоров Саудовского национального банка с 27 марта до конца текущего цикла правления", — говорится в сообщении.

Кроме того, банк принял решение "назначить Талала Ахмеда аль-Хрейджи исполняющим обязанности главного исполнительного директора Саудовского национального банка с 27 марта 2023 года".

По информации банка, аль-Хрейджи до нового назначения занимал должность заместителя главного исполнительного директора, он более 27 лет проработал в банковской и финансовой сферах после получения степени магистра в области международного бизнеса и степени бакалавра в области международной экономики в Джорджтаунском университете США. В свою очередь аль-Гамди являлся управляющим директором банка и исполнительным директором всей банковской группы.

В сообщении не упоминается о бывшем главе банка Аммаре аль-Худайри, после слов которого о нежелании вкладывать больше средств в терпящий крах Credit Suisse акции банка обвалились до максимальных значений.

Как ранее отмечал информационный финансовый портал MarketWatch, Saudi National Bank, Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и Норвежский нефтяной фонд входят в число акционеров Credit Suisse, которые могут понести наиболее серьезные потери из-за продажи акций банка с существенной скидкой. Так, Saudi National Bank, который купил акции швейцарского банка всего полгода назад за 1,5 миллиарда долларов, может потерять более 1 миллиарда долларов за этот пакет.