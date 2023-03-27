ЖЕНЕВА, 27 мар — ПРАЙМ. Компетентный орган нижней палаты парламента Швейцарии единогласно проголосовал за создание комиссии по расследованию в связи с поглощением банка Credit Suisse его конкурентом UBS, Сенату еще предстоит принять решение, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии.
"Члены бюро Национального совета единогласно решили предложить создать парламентскую комиссию по расследованию для установления ответственности властей и органов в отношении поглощения UBS Credit suisse", — сказано в документе.
Пресс-служба парламента уточняет, что предложение будет передано в Бюро совета штатов (верхняя палата — ред.), чтобы оно, в свою очередь, рассмотрело его.
Ранее Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS смогут получить помощь в виде денежных средств на сумму до 109 миллиардов швейцарских франков, сообщил Центральный банк Швейцарии.
https://1prime.ru/banks/20230327/840207353.html
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