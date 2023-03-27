ЖЕНЕВА, 27 мар — ПРАЙМ. Компетентный орган нижней палаты парламента Швейцарии единогласно проголосовал за создание комиссии по расследованию в связи с поглощением банка Credit Suisse его конкурентом UBS, Сенату еще предстоит принять решение, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента Швейцарии. США проверят, не помогают ли швейцарские банки россиянам, пишет Bloomberg

"Члены бюро Национального совета единогласно решили предложить создать парламентскую комиссию по расследованию для установления ответственности властей и органов в отношении поглощения UBS Credit suisse", — сказано в документе.

Пресс-служба парламента уточняет, что предложение будет передано в Бюро совета штатов (верхняя палата — ред.), чтобы оно, в свою очередь, рассмотрело его.

Ранее Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS смогут получить помощь в виде денежных средств на сумму до 109 миллиардов швейцарских франков, сообщил Центральный банк Швейцарии.