БЕРЛИН, 27 мар — ПРАЙМ. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) потребовала Минюст и МВД страны проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу российского происхождения. Об этом заявил бывший депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", президент организации Ульрих Ойме. Неизвестный проник в дом, где находится квартира Шольца, пишет СМИ

"Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета", — приводит пресс-служба VADAR его слова.

Ойме напомнил, что Евросоюз и Германия не вводили санкции против частных и юридических лиц в немецком банковском секторе.

"Поэтому мы можем предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу "русский" имеет за собой формулу теневой спецоперации, а банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека", — подчеркнул он.

Правление VADAR в связи с возросшим количеством жалоб направило запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки. Также оно обратилось к депутатам бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от данных ведомств проверить наличие факта сговора, подверженности банковской системы давлению со стороны внешних сил, а также дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальной принадлежности.