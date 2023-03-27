Правозащитники в ФРГ просили местные власти проверить банки на дискриминацию русских
БЕРЛИН, 27 мар — ПРАЙМ. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) потребовала Минюст и МВД страны проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу российского происхождения. Об этом заявил бывший депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", президент организации Ульрих Ойме.
"Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета", — приводит пресс-служба VADAR его слова.
Ойме напомнил, что Евросоюз и Германия не вводили санкции против частных и юридических лиц в немецком банковском секторе.
"Поэтому мы можем предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу "русский" имеет за собой формулу теневой спецоперации, а банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека", — подчеркнул он.
Правление VADAR в связи с возросшим количеством жалоб направило запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки. Также оно обратилось к депутатам бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от данных ведомств проверить наличие факта сговора, подверженности банковской системы давлению со стороны внешних сил, а также дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальной принадлежности.
https://1prime.ru/banks/20230327/840210982.html