МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Годовое общее собрание акционеров европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года, следует из сообщения кредитной организации. ВТБ планирует вторую допэмиссию по открытой подписке

"Голосами доверенного лица с правом решающего голоса внеочередное общее собрание VTB Bank (Europe) SE (VTBE) 24 марта 2023 года во Франкфурте-на-Майне приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года… Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений…", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данным решением банк переходит от состояния де-факто ликвидации, в котором он уже находится с запретом на новую деятельность и прием депозитов, введенным органом банковского надзора весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденному годовым общим собранием акционеров. По данным банка, ликвидация займет несколько лет.

Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) уже запретил мажоритарному владельцу VTBE, российскому ПАО Банк ВТБ, осуществлять свое право голоса акциями своего дочернего банка в апреле 2022 года. Право голоса было передано доверительному управляющему по решению суда согласно запросу BaFin, сообщает банк.

"Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений. В частности, нашим вкладчикам с депозитами в ВТБ не нужно предпринимать никаких действий в связи с ликвидацией нашего банка. Все причитающиеся средства клиентов будут погашены, как и прежде, и переведены на указанные справочные счета в других банках", — сообщил финансовый директор Миро Задро.

Уточняется, что ВТБ подробно сообщит о ходе ликвидации, как только завершится проходящий аудит финансовой отчетности за 2022 год.