МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет газета "Известия" со ссылкой на документ. Аналитик оценил идею ввести льготную ипотеку для госслужащих

"В РФ предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса. Инициатива депутатов "Единой России" направлена в Минфин… Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу такой программы для чиновников. На ее реализацию может потребоваться 500 миллионов рублей в год, дефицит же кадров ОПК в ближайшее время составит около 400 тысяч человек", — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что инициатива за подписью члена комитета ГД по ЖКХ Александра Якубовского ("Единая Россия") направлена в Минфин. Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу льготной ипотеки для чиновников.

Якубовский пояснил "Известиям", что говорить о поощрении госслужащих и чиновников можно только в случае их особых заслуг в зоне специальной военной операции. По его словам, в других случаях "такие вещи подождут". "В том числе подождут они и до тех пор, пока не будут обеспечены причитающимся им жильем, например, все дети-сироты", — подчеркнул депутат.

"Есть масса вариантов, куда можно вложить госденьги, но люди, которые в три смены на заводах собирают танки, в настоящий момент гораздо больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники, уверен депутат", — добавил Якубовский.

Кроме того, депутат подчеркнул, что льготная ипотека позволит не только частично решить проблему с кадровым дефицитом, но и повысит престиж отрасли.

В Минфине пояснили "Известиям", что данное предложение пока не поступило.

Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, член координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Владимир Гутенев отметил, что продолжением решения кадрового вопроса на предприятиях ОПК может стать специализированная программа льготной ипотеки, которая уже прорабатывается на некоторых предприятиях.