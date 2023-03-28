МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Займы в микрофинансовых организациях в России чаще всего берут работники торговли, а лучше всего их возвращают силовики, финансисты и юристы, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого есть у РИА Новости. Запросы по микрозаймам у новичков в 2023 году сократились на четверть

"Так, в 20% случаев займы в России берут работники торговли. Вторая по численности категория заемщиков – это сотрудники добывающей промышленности. На них приходится почти 7% всех выданных займов", — показал анализ свыше 100 тысяч краткосрочных займов, выданных в январе-марте 2023 года.

Далее следуют машиностроение и тяжелая промышленность – 6%, логистика и транспорт – 5,4%, образование – 5,2%, здравоохранение – 5%, легкая и пищевая промышленность – 4,8%. Представители охранных и силовых структур берут в общей сложности 4% займов. Специалисты из IT – 3,3%. Такова же доля заемщиков, работающих в сфере общественного питания.

По данным авторов исследования, в 3% случаев клиентами МФО являются люди из финансовой области, страховых компаний и банков. И примерно столько же среди заемщиков представителей юридических профессий, а также федеральных и муниципальных служащих. Наконец, примерно по 2% приходится на работников туриндустрии и сельского хозяйства.

"Доля дефолтов среди работников торговли составляет 8%. А наибольшую пунктуальность демонстрируют представители силовых структур, финансисты – 6% и, что не удивительно, юристы – 4%", — указали аналитики.

При этом средняя сумма займов у людей из торговли, по данным Webbankir, не самая большая – 8,7 тысячи рублей. По этому показателю безоговорочными лидерами являются сотрудники сферы финансов и страхования: средний размер их займа составляет 10,2 тысячи рублей. За ними следуют федеральные и муниципальные служащие – 9,5 тысячи рублей, а также "айтишники" – 9,2 тысячи рублей. Представители юридических профессий, силовых структур, рекламы и СМИ берут займы в среднем на 9 тысяч рублей.