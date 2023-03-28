Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю
Юрист Южалин: работодатель не враве запрашивать кредитную историю при трудоустройстве
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Информация о кредитной истории человека относится к конфиденциальной, и поэтому работодатель не может просто так получить сведения о ней, рассказал "Известиям" директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
По его словам, чтобы получить сведения о кредитной истории, соискатель должен либо сам направить запрос — например, через сервис "Госуслуги", либо в письменном виде дать работодателю согласие на запрос такой информации. "Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию", — объяснил Южалин.
Он добавил, что даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве.
"Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде", — отметил юрист.
https://1prime.ru/banks/20230328/840212263.html
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