МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Информация о кредитной истории человека относится к конфиденциальной, и поэтому работодатель не может просто так получить сведения о ней, рассказал "Известиям" директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Названы обязательные выплаты при увольнении сотрудника

По его словам, чтобы получить сведения о кредитной истории, соискатель должен либо сам направить запрос — например, через сервис "Госуслуги", либо в письменном виде дать работодателю согласие на запрос такой информации. "Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию", — объяснил Южалин.

Он добавил, что даже имея на руках кредитную историю, работодатель не может, основываясь на ней, отказать в трудоустройстве.

"Дело в том, что отказ в трудоустройстве должен быть мотивирован исключительно деловыми качествами соискателя, а кредитная история в разряд «деловые качества» не попадает. Если работодатель откажет в трудоустройстве по этому основанию, то соискатель может обжаловать такой отказ в суде", — отметил юрист.