ЦЮРИХ, 28 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) ожидает, что его слияние с UBS будет завершено к концу текущего года, следует из письма CS своим клиентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Правозащитники в Германии просили проверить банки на дискриминацию русских

Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

Как заявляется в письме Credit Suisse, в результате слияния два глобальных банка будут объединены "со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга". "Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2023 года", — говорится в тексте письма.

Подчеркивается, что Credit Suisse продолжит свою деятельность в обычном режиме. Обращаясь к клиентам, банк заявляет, что им не нужно "предпринимать какие-либо действия". В Швейцарии создадут комиссию по расследованию поглощения Credit Suisse

"Что касается использования ваших банковских продуктов и их договорных условий, то в настоящее время ничего не меняется. Вся линейка продуктов, связанных с вашими счетами и картами, может быть использована в обычном режиме, как и все услуги онлайн- и мобильного банкинга", — уточняется в письме.

Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank, станет именно Credit Suisse.