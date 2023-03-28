МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Украинские банки не смогут проводить активные операции со средствами, которые находятся на замороженных счетах подсанкционных лиц. Соответствующий запрет ввел ЦБ страны, передает "Страна.ua". Нацбанк Украины может снова "отпустить" курс гривны, считают в Раде

"Украинским банкам запретили пользоваться замороженными деньгами лиц, попавших под санкции СНБО", — сообщается в телеграм-канале издания.

Как уточняется, ранее финансовые организации могли использовать даже замороженные средства физических и юридических лиц для своих операций, в том числе для выдачи кредитов, покупки ценных бумаг, облигаций внутреннего госзайма, депозитных сертификатов НБУ.

Однако теперь средства должны будут без движения лежать на корсчете в украинском ЦБ или другом банке, отмечается в сообщении. Госдолг Украины сократился в феврале

В НБУ пояснили такое ужесточение необходимостью обеспечить постоянный доступ государства к заблокированным средствам, чтобы их можно было изъять в пользу бюджета.

"Потому банки всегда должны быть наготове – иметь возможность отдать эти деньги по первому требованию властей", — подчеркнуло издание.

На данный момент под санкциями СНБО находятся 333 россиянина.