МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк опроверг информацию о том, что один из их клиентов должен банку 87 миллионов рублей, следует из сообщения РИА-Новости пресс-службы кредитной организации. В Венгрии опровергли сообщения о прекращении сотрудничества с "Росатомом"

В банке подтвердили, что у них есть такой клиент, однако опровергли распространившуюся по соцсетям информацию, что это долг именно перед ними и он возник в результате некоего эксперимента с открытием счетов.

"Банк исполняет решение суда. По факту у Юрия (клиент банка — ред.) долг перед приставами, банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов — некорректная, он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест накладывается на все счета, это особенность отображения реального долга", — сообщили агентству в Альфа-банке.