МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Пенсионер после разговора с мошенниками устроил стрельбу в банке на северо-западе Москвы, рассказали РИА Новости в главке МВД.
В пресс-службе главка отметили, что полиции сообщили о стрельбе из пневматического пистолета в отделении Сбербанка на Неманском проезде.
"Стрелявшим оказался житель района Строгино, 1951 года рождения, который в ходе телефонного разговора с мошенниками получил информацию о том, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников одного из банков", — добавил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства подчеркнул, что "жертва" аферистов направилась в банк выяснять обстоятельства, где случился конфликт с работниками отделения. В итоге пенсионер выстрелил в потолок, его задержала охрана.
По данным столичного главка, проводится проверка. Ограничились ли мошенники "персональными данными", не уточнили.
https://1prime.ru/banks/20230328/840220316.html
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