МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Пенсионер после разговора с мошенниками устроил стрельбу в банке на северо-западе Москвы, рассказали РИА Новости в главке МВД. Мошенники попытались обмануть майора полиции на 120 тысяч рублей

В пресс-службе главка отметили, что полиции сообщили о стрельбе из пневматического пистолета в отделении Сбербанка на Неманском проезде.

"Стрелявшим оказался житель района Строгино, 1951 года рождения, который в ходе телефонного разговора с мошенниками получил информацию о том, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников одного из банков", — добавил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства подчеркнул, что "жертва" аферистов направилась в банк выяснять обстоятельства, где случился конфликт с работниками отделения. В итоге пенсионер выстрелил в потолок, его задержала охрана.

По данным столичного главка, проводится проверка. Ограничились ли мошенники "персональными данными", не уточнили.