МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джон Глен назвал банковскую систему Великобритании устойчивой на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и банкротства американского банка Silicon Valley Bank. В Банке Англии заявили об отсутствии стресса в стране

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

"У нас очень устойчивый банковский сектор. После (глобального финансового — ред.) кризиса 15 лет назад мы предприняли несколько довольно смелых мер, и они оставили нас в довольно хорошем состоянии", — заявил Глен в интервью агентству Рейтер.

По словам замглавы минфина Британии, британские банки не наблюдали оттока депозитов на фоне "неудачи" региональных кредиторов в США Silicon Valley Bank и Signature Bank.