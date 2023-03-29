МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase Джейми Даймон в мае даст показания под присягой на фоне обвинений банка в оказании помощи покойному американскому финансисту Джеффри Эпстину в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Сядет или сползет: в JP Morgan оценили перспективы мировой экономики

В конце декабря 2022 года генеральный прокурор Американских Виргинских островов подал в суд на JP Morgan Chase, обвинив его в оказании помощи Эпстину. Иск был подан в федеральный суд Манхэттена. Как утверждалось в исковом заявлении, JPMorgan Chase предоставлял банковские услуги Эпстину после того, как тот был осужден, и не сообщил властям о его подозрительных действиях.

"Джейми Даймон, давний исполнительный директор JPMorgan Chase, будет допрошен под присягой в связи с решением его банка сохранить… Джеффри Эпстина в качестве клиента", — говорится в сообщении газеты.

По данным источников издания, глава банка даст показания в мае за закрытыми дверями, при этом не уточняется, в каком именно суде это произойдет.

Источники Financial Times также сообщили, что в результате внутреннего расследования в банке не было найдено "никаких записей о том, что Даймон напрямую общался с Эпстином или участвовал в каком-либо обсуждении вопроса о сохранении его в качестве клиента".

Ранее сообщалось, что Американские Виргинские острова в 2020 году подали иск против фонда наследия Эпстина, исполнительных директоров фонда и десяти созданных Эпстином фирм, выдвинув обвинения в создании преступной группировки и сутенерстве. В декабре 2022 года фонд в рамках досудебного урегулирования согласился выплатить Американским Виргинским островам 105 миллионов долларов компенсации.

Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю — до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.