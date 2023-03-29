МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Кризисные явления в банковской системе США и Европы могут привести к рецессии западных экономик, следует из комментария РИА Новости управляющего директора компании "Газпромбанк Private Banking" Егора Сусина. Байден заявил, что банковский кризис в США еще не завершился

Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

Волатильность затронула и европейский банковский сектор. В кризисной ситуации оказался и такой швейцарский гигант, как Credit Suisse. В результате было объявлено, что он будет поглощен крупнейшим швейцарским банком UBS. Сумма сделки, как сообщается, составит 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

Кризисные явления в банковской системе США и Европы стали следствием реализации процентного риска, в основе которого лежит повышение базовых учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами, считает Сусин. "В условиях широкого кредитного стимула и подскочившей инфляции было лишь вопросом времени, когда начнутся проявляться эти явления. В итоге некоторые финансовые институты оказались слишком неосторожными с процентными рисками", — говорит он.

С какими потерями и как быстро выйдет из сложившейся ситуации западная банковская система зависит от того, как долго базовые ставки будут оставаться высокими, считает эксперт. Проблема пока не решена: риски финансовой стабильности проявились, но инфляция все еще остается высокой, добавляет он.

"При этом она, вроде бы, и вышла "на полку", стабилизировалась, но остается сильно выше 2%, как того хочет ФРС. Накопленные в предыдущие годы избыточные сбережения потребители тратят, что ведет к росту спроса, дефициту рабочей силы и повышению зарплат, а в итоге – к высокой инфляции. Поэтому денежно-кредитная политика финрегуляторов остается жесткой и не может стимулировать экономику", — считает эксперт.

"Поэтому мы, скорее всего, увидим рецессию (снижение ВВП в течение нескольких кварталов) в западных экономиках – масштабную по географии. Инфляция не замедлится без рецессии, все зависит от сценариев развития ситуации. Пока мы видим лишь "первые ласточки" в западных экономиках, столкнувшихся с процентным риском", — резюмировал Сусин.