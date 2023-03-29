ЖЕНЕВА, 29 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS, который приобретает Credit Suisse, назначил Серджио Эрмотти новым генеральным директором группы, говорится в заявлении на сайте банка. Credit Suisse ждет слияния с UBS до конца года

"Совет директоров UBS Group AG (UBS) объявляет сегодня, что он назначил Серджио П. Эрмотти новым генеральным директором группы", — сказано в документе. Решение вступает в силу 5 апреля.

Пресс-служба банка поясняет, что такое решение принято в свете новых приоритетов UBS после планируемого приобретения Credit Suisse.

"Ральф Хамерс (нынешний гендиректор — ред.) останется в UBS и будет работать вместе с Серджио П. Эрмотти в качестве советника в переходный период", — добавляет банк. Эксперт объяснил, как банковский кризис может отразиться на США и Европе

Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS смогут получить финансовую помощь на сумму до 109 миллиардов швейцарских франков, сообщал ранее в марте Центробанк Швейцарии. Сделка по поглощению Credit Suisse будет завершена как можно скорее, говорил 19 марта председатель совета директоров UBS Колм Келлехер. По его словам, на это потребуются недели.

Минюст США заявлял, что проверяет, как банки Credit Suisse и UBS взаимодействовали с россиянами, попавшими под санкции.