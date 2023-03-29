ФРС начала собственное расследование банкротства SVB, сообщил Bloomberg
Bloomberg: надзорный орган ФРС США начал собственное расследование банкротства банка SVB
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Внутренний надзорный орган Федеральной резервной системы (ФРС) США начал собственное расследование банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя регулятора.
"Внутренний надзорный орган Федеральной резервной системы начал собственное расследование банкротства банка Silicon Valley Bank", — пишет агентство.
Отмечается, что расследование началось 14 марта. По словам представителя регулятора, генеральный инспектор ФРС оценит надзор за SVB со стороны Совета управляющих ФРС в Вашингтоне и экспертов ФРС в Сан-Франциско и при необходимости даст рекомендации. Расследование планируется завершить в течение шести месяцев, пишет агентство.
На данный момент должность генерального инспектора ФРС занимает Марк Биалек.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
https://1prime.ru/banks/20230329/840226561.html
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