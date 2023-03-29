МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Внутренний надзорный орган Федеральной резервной системы (ФРС) США начал собственное расследование банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя регулятора. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

"Внутренний надзорный орган Федеральной резервной системы начал собственное расследование банкротства банка Silicon Valley Bank", — пишет агентство.

Отмечается, что расследование началось 14 марта. По словам представителя регулятора, генеральный инспектор ФРС оценит надзор за SVB со стороны Совета управляющих ФРС в Вашингтоне и экспертов ФРС в Сан-Франциско и при необходимости даст рекомендации. Расследование планируется завершить в течение шести месяцев, пишет агентство.

На данный момент должность генерального инспектора ФРС занимает Марк Биалек.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.