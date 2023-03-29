МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с правительством и попросил членов кабмина не затягивать внедрение промышленной ипотеки.

Глава государства сообщил, что этот вопрос обсудят в ходе ближайшего заседания президиума Госсовета.

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