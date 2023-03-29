2023-03-29T14:57:42+03:00
2023-03-29T14:57:42+03:00
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https://1prime.ru/banks/20230329/840229507.html
Путин попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки
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Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с правительством и попросил членов кабмина не затягивать внедрение промышленной ипотеки. Глава государства сообщил, что... ПРАЙМ, 29.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с правительством и попросил членов кабмина не затягивать внедрение промышленной ипотеки.
Глава государства сообщил, что этот вопрос обсудят в ходе ближайшего заседания президиума Госсовета.
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