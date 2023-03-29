ЖЕНЕВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии утвердило "план помощи" в размере 118 миллиардов долларов, позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse, эти запросы о выделении средств будут представлены в парламент, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

"На своем заседании 29 марта 2023 года Федеральный совет принял специальное послание, касающееся открытия двух срочных обязательственных кредитов швейцарскому Национальному банку (BNS) и UBS. Общая сумма этих двух ассигнований составляет 109 миллиардов франков (около 118 миллиардов долларов — ред.) в дополнение к обычным дополнительным ассигнованиям в связи с бюджетом на 2023 год", — сказано в документе.