Правительство Швейцарии утвердило "план помощи" для выкупа Credit Suisse
Швейцария утвердила "план помощи" UBS на 118 миллиардов долларов для выкупа Credit Suisse
Читать 1prime.ru в
ЖЕНЕВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии утвердило "план помощи" в размере 118 миллиардов долларов, позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse, эти запросы о выделении средств будут представлены в парламент, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"На своем заседании 29 марта 2023 года Федеральный совет принял специальное послание, касающееся открытия двух срочных обязательственных кредитов швейцарскому Национальному банку (BNS) и UBS. Общая сумма этих двух ассигнований составляет 109 миллиардов франков (около 118 миллиардов долларов — ред.) в дополнение к обычным дополнительным ассигнованиям в связи с бюджетом на 2023 год", — сказано в документе.
https://1prime.ru/banks/20230329/840231917.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.