МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России по итогам 2022 года нарастил убыток в 27,4 раза — до 721,7 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете регулятора. Центробанк Эстонии понес крупный убыток от вложений в ценные бумаги

"По итогам 2022 года получен отрицательный финансовый результат деятельности Банка России (убыток) в размере 721,717 миллиарда рублей", — говорится в годовом отчете ЦБ. По итогам 2021 года отрицательный финансовый результат составил 26,3 миллиарда рублей.

Отмечается, что по итогам прошлого года отрицательный финансовый результат был получен в основном за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами. Так, убыток от продажи акций банка "Открытие" и от внесения акций МИнБанка в качестве имущественного взноса в АСВ составил 382,244 миллиарда рублей.

Также на отрицательный финансовый результат повлияло формирование чистых расходов от нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов в сумме 315,034 миллиарда рублей в связи с повышением доходности и снижением цен по указанным долговым обязательствам.