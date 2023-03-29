МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России продлил работу банка непрофильных активов "Траст" еще на три года, ликвидирует его в 2027 году, говорится в годовом отчете регулятора. В МИД рассказали о работе над разблокировкой неподсанкционных активов

"Банк России в 2022 году принял решение о продолжении работы БНА после 2023 года в течение последующих трех лет. Решение о продлении обусловлено тем, что работа БНА после 2023 года позволит увеличить сборы по проблемным активам. Ликвидация БНА планируется в 2027 году", — сказано в материалах ЦБ.

Регулятор напомнил, что от работы "Траста" с активами планируется получить средства размере 482 миллиарда рублей, а по результатам работы с активами за 2019–2022 годы пока было получено 421 миллиард рублей, в том числе за прошлый год – 113 миллиардов рублей.

Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что данная структура будет фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию до 2023 года.

"Траст" в октябре 2021 года сообщил, что сдаст лицензию к 2024 году, но работать по ряду судебных процессов и активов будет до 2026 года. Однако в феврале этого года глава "Траста" Александр Соколов заявил, что работа банка не заканчивается в 2023 году, а срок действия организации продлен до 2026 года.