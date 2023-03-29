МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Число действующих кредитных организаций с долей нерезидентов в уставном капитале более 50% за 2022 год уменьшилось на шесть до 60 штук, следует из данных в годовом отчете Банка России. Доля нерезидентов в ОФЗ в феврале упала до минимума с сентября 2012 года

Всего количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов за год снизилось на семь до 108 штук.

При этом в ЦБ отметили, что на начало 2023 года в пяти кредитных организациях акционеры–нерезиденты находились под контролем резидентов России, а на начало 2022 года таких банков было шесть.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций с участием нерезидентов составил 3,0459 триллиона рублей.