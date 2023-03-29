МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк Канады в среду сообщил о своей готовности предоставить поддержку в случае, если банковская система подвергнется серьезной напряженности, но отметил, что предоставит экстренную ликвидность только в крайних случаях, стремясь в то же время ослабить субъективный риск. Канада откажется от режима наибольшего благоприятствования к импорту России

Во время выступления перед профессионалами по оказанию финансовых услуг в Монреале заместитель управляющего Банка Канады Тони Гравель также сказал, что программа количественного ужесточения, проводимая центробанком, будет завершена к первой половине 2025 года.

Крах американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также последующее спасение Credit Suiise побуждает центральные банки внимательно следить за риском кредитного кризиса в результате нестабильности в банковском секторе.

"Мандат Банка (Канады) по обеспечению стабильности финансовой системы означает, что мы готовы действовать в случае серьезного рыночного стресса и обеспечить ликвидность для финансовой системы", — отметил Гравель.

Тем самым Банк Канады впервые прокомментировал нестабильность в банковском секторе США и Европы.

Гравель указал на финансовый кризис 2008-2009 годов и начало пандемии Cpvid-19 как на примеры того, когда центробанку приходилось вмешиваться в ситуацию в прошлом.